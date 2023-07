Porto Alegre terá núcleos comunitários de Defesa Civil

Parte do Plano de contingências de proteção de defesa civil de Porto Alegre, a proposta de criar núcleos comunitários de proteção sairá do papel com a autorização dada esta semana pela Câmara Municipal para a contratação de novos servidores para o órgão. Por prazo determinado serão 30 novos agentes de serviços técnicos e operacionais. Após, em até dois anos, serão 50 contratações.

Até o início de setembro, os contratados serão treinados para implementar uma bandeira da equipe: a capacitação de comunidades para que a população saiba dos riscos que corre e como agir em situação de emergência. Atualmente, apenas 11 pessoas integram a equipe que atua em atividades de proteção e resposta a situações de risco de desastre natural, tecnológico ou causado por humanos na Capital.

Em entrevista ao programa BandNews Porto Alegre nesta quinta-feira, 13, o Coronel Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior, coordenador geral da Defesa Civil no município, explicou que o trabalho terá como base as 17 regiões do Orçamento Participativo (OP). Para ele, o OP "é onde existe efetivamente a participação da comunidade e queremos aproveitar a riqueza do envolvimento comunitário para colar nessa estrutura os 17 núcleos de proteção em defesa civil e, a partir daí, fazer debates e a identificação dessas soluções junto à comunidade".

Já previstos no plano de contingências que foi atualizado há um ano, em junho de 2022, destes núcleos "devem funcionar como elos entre a comunidade e o governo municipal" e priorizará a discussão de ações preventivas, podendo preparar a população "para atuar em situações de desastres, prestando o primeiro atendimento antes da chegada das instituições de resposta".

Também é uma das intenções do trabalho identificar lugares que possam servir de abrigo para pessoas atingidas por eventos meteorológicos, como os ciclones que atingiram o Estado esta semana. E o plano, que constantemente passa por avaliação, será atualizado a partir do relatório apresentado em abril deste ano pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), que identificou 142 áreas de risco para inundações ou deslizamentos na Capital.

Com as contratações, "Porto Alegre está se nivelando com outras capitais do Brasil", comemora o Coronel Evaldo. Assim, a cidade "terá condição de executar atividades da defesa civil de prevenção e preparação das comunidades com muito mais eficiência", já que hoje, pela carência de pessoal, foca o trabalho "no atendimento pós-evento, de socorro".