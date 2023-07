Domingo terá manifestação no Parque da Harmonia, em Porto Alegre

obras em execução no Parque da Harmonia Grupos contrários às, em Porto Alegre, realizarão uma manifestação em defesa da área no próximo domingo, 16. A concentração será a partir das 15h em frente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), vizinho ao parque.

Uma das principais reclamações, que vieram à tona desde o início do mês, aliada à do corte de centenas de árvores, é que não há estudo de impacto sobre a fauna para a área, que grupos ambientalistas entendem como necessário, já que as espécies podem estar em risco, embora o projeto já tenha sido aprovado pelas instâncias responsáveis.

Paulo Brack, coordenador do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá), protesta que "as máquinas não podem continuar circulando enquanto não tiver o destino da fauna". Ele lamenta que, em uma visita à área no mês passado, assistiu a um quero-quero tomando água de uma poça de lama, na área desmatada.



“A principal expectativa é que o Ministério Público suspenda essa obra, se verificadas as irregularidades”, define Ana Melgar, integrante da organização Ser Ação, que promove o ato de domingo junto com o InGá. A referência é ao inquérito civil que foi instaurado pelo órgão semana passada. Ainda, foi realizada denúncia do arquiteto Alan Furlan, responsável pela obra, que embasou o estudo de viabilidade urbanística (EVU) apresentado ao Conselho do Plano Diretor e que diz não reconhecer a obra em andamento.



A prefeitura sustenta que a obra em execução está devidamente autorizada e informa que após o primeiro questionamento sobre o desmatamento, não foram mais derrubadas mais árvores.