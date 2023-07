Seminário encerra primeira etapa da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

No dia 22 de julho, sábado, será realizado o segundo seminário de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. O evento encerrará a etapa de leitura da cidade, quando é feita a consulta à população e levantamento de informações para embasar a elaboração da revisão em si, próxima etapa do processo. Serão ao menos três momentos de atividades, sendo o turno da manhã reservado para a fala de representantes da consultoria Ernst & Young e, à tarde, divididos em dois blocos, repercussão do debate desenvolvido pelos grupos técnicos nos eixos temáticos.

A realização do evento no sábado é uma resposta da prefeitura a reclamações por ter realizado eventos anteriores (o primeiro seminário e a conferência de avaliação) durante a semana, fator que dificulta a participação. As vagas, no entanto, são limitadas, estando abertas desde o dia 3 até o dia 10 exclusivamente para participantes dos grupos de trabalho, inclusive quem representa a prefeitura. Após, serão disponibilizadas vagas para o público em geral.

A apreciação da proposta na Câmara Municipal ficará para 2024 A próxima etapa do processo de revisão do Plano Diretor é a de sistematização e proposta. Está prevista para outubro uma conferência que terá como base as recomendações elaboradas pela população no evento de março e nas demais etapas de leitura. Da conferência de revisão resultará um produto com “cenários para a Porto Alegre 2030”. O projeto de lei da revisão deverá estar pronto até dezembro, quando está prevista a audiência pública.