Seminário em Porto Alegre vai abordar as consequências das Mudanças Climáticas

Em evento aberto, a 20ª edição do Painéis da Engenharia vai debater “Mudanças Climáticas e suas consequências” a partir das 14h da próxima terça-feira, dia 20 de junho, no Teatro da Unisinos (Av. Dr. Nilo Peçanha, 1600, Porto Alegre). Realizado pelo Sindicato dos Engenheiros (Senge), o evento também marca o aniversário da entidade.



Os debates darão ênfase nos reflexos do aquecimento global no continente antártico, na Amazônia, nos meios de produção agropecuária, os impactos ambientais, entre outros. Estão programadas palestras com especialistas no tema: o glaciologista e explorador antártico Jefferson Cardia Simões (UFRGS), a bióloga e geógrafa Joseline Manfroi (USP), o coordenador geral de Ciências da Terra do INPE Gilvan Sampaio de Oliveira, e o ativista Leandro Ramos, do Greenpeace Brasil.



site da entidade

Os painéis serão moderados pelo professor Gerson Fauth da Unisinos, parceira do Senge na realização do seminário, que também conta com apoio do CREA-RS e da Mútua. As informações são da assessoria de imprensa do Sindicato. A inscrição prévia deve ser feita noe não tem custo, sendo pedido ingresso de 2kg de alimentos não-perecíveis ou fraldas geriátricas.

Programação

13h - CREDENCIAMENTO

14h - ABERTURA

14h30 - PAINEL MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS – 1ª PARTE: ANTÁRTICA

Jefferson Cardia Simões – Glaciologista e explorador polar (UFRGS)

Joseline Manfroi – Bióloga e geógrafa (USP)

Professor Gerson Fauth – Moderador (UNISINOS)

15h45 - INTERVALO

16h - PAINEL MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUAS CONSEQUÊNCIAS – 2ª PARTE: BRASIL

Gilvan Sampaio de Oliveira – Coordenador Geral de Ciências da Terra do INPE

Leandro Ramos – Diretor do Greenpeace Brasil

Professor Gerson Fauth – Moderador (UNISINOS)

17h - Debates

17h30 - Palestra Institucional CREA-RS: Ética, Legislação e Valorização Profissional