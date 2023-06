Assembleia Legislativa irá debater planos diretores do Litoral Norte gaúcho

O desenvolvimento urbano e os planos diretores das cidades que formam o Aglomerado Urbano do Litoral Norte serão tema de audiência pública a ser realizada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira, dia 12, com início às 15h, no Memorial do Legislativo (Praça Marechal Deodoro, 101).

Torres Xangri-Lá As cidades dee Xangri-Lá estão passando pelo processo de revisão dos seus planos diretores. A pauta tem mobilizado moradores e veranistas. No caso de, por exemplo, a principal preocupação é com a possibilidade de aumentar a altura máxima permitida. Defendida pelo governo municipal como forma de atrair investimentos para o município, a medida é criticada por quem vê nela potencial descaracterização dos tradicionais balneários.