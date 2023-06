Projeto ‘Tudo de Bom Fim’ conta histórias do tradicional bairro de Porto Alegre

Bairro de origem da família Melnick, o Bom Fim volta a ser palco de obras da construtora e incorporadora, que está por trás do projeto “Tudo de Bom Fim”. A iniciativa inclui um podcast hospedado na plataforma Spotify contando histórias e curiosidades de lugares do tradicional bairro de Porto Alegre. O programa pode ser acessado através de QR codes espalhados por 50 locais e empreendimentos do bairro – nele também consta a história completa daquela edificação ou algum fato curioso do espaço. As informações são da assessoria de imprensa da Melnik.Entre as outras ações previstas está a realização de “walking tours” – caminhadas contando mais do contexto cultural e econômico do bairro –, clube do livro, workshops e bate-papos com personalidades da região. O primeiro tour guiado foi realizado no dia 3 de junho. O próximo está previsto para o dia 17/06, a partir das 15h.