Revisão do Plano Diretor encerra etapa de leitura da cidade

Com o encerramento das oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre (sete encontros foram realizados em maio), a próxima atividade prevista será um seminário com a apresentação do resultado do trabalho realizado até o momento. Ainda não há informação da data e do local do encontro.

A revisão do Plano Diretor foi iniciada pela gestão anterior do governo municipal, em 2019. As atividades desenvolvidas até o momento integram a etapa de leitura da cidade. Após o seminário, terá início a etapa de sistematização e proposta, quando passará a se discutir o projeto de lei que irá alterar o texto atual do Plano Diretor.

Está prevista para outubro a realização de uma nova conferência e para dezembro a audiência pública. O envio da proposta para a Câmara Municipal, assim como a votação, deve acontecer somente em 2024.