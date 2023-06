Prefeitura faz balanço de praças revitalizadas em dois anos

Das mais de 600 praças de Porto Alegre, ao menos 300 receberam melhorias nos dois anos mais recentes. Até o fim de 2023 a meta é trabalhar na reforma de outras 150 praças. E 596 delas já estão contempladas com lâmpadas de LED, parte da parceria da prefeitura com a concessionária IPSul. As informações são da Secretaria de Serviços Urbanos, que gerencia os contratos de prestação de serviços com empresas responsáveis pela revitalização dos espaços em três lotes: Norte, Centro-Leste e Sul. Também passam por recuperação os playgrounds dos parques da cidade.

Com contrato desde 2020, o atendimento das terceirizadas prioriza as áreas públicas de lazer com demanda por melhorias no sistema 156 da prefeitura e também os que tiveram demanda dos prefeitos de praças. Os principais serviços realizados são a recuperação e a pintura de bancos, lixeiras e brinquedos.

O trabalho realizado nestas áreas também inclui a manutenção de passeios, escadas e reparos em quadras esportivas, como a troca da tela e demarcação para os jogos esportivos. As praças ainda passam por capina e roçada regularmente, além da manutenção da iluminação, e desde maio servidores do município e das empresas executam, em conjunto, serviços como reparos pontuais, pintura de brinquedos e pequenas reformas.