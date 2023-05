Oficina do Plano Diretor relaciona habitação e pauta ambiental

A ocupação irregular para fins de moradia em áreas de preservação ambiental foi escolhida pela prefeitura de Porto Alegre como principal enfrentamento a ser resolvido na área ambiental pela revisão do Plano Diretor. O assunto norteou a primeira oficina temática do processo, que teve início na noite de segunda-feira e seguirá com mais seis encontros até o fim do mês.

Essa delimitação da pauta considera os apontamentos feitos até o momento nos diferentes processos participativos, explica Vaneska Henrique, coordenadora de Planejamento Urbano na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. "A definição dessa problemática passou por uma metodologia que considerou todas as que foram apontadas até agora no processo de participação e uma categorização do que é mais afeto ao Plano Diretor e o que teria um impacto maior na vida das pessoas", informou à coluna.

A escolha se deu, continua Vaneska, "pensando nesses espaços de transição urbana-ambiental e como o Plano Diretor pode regulamentar para que essas áreas tenham melhor uso e possam atender os anseios da população". Uma das bases para a escolha é o mapeamento das áreas de risco geológico da Capital, atualizado no ano passado e apresentado em abril. O documento indica que as moradias em situação de risco se encontram especialmente nos morros e na beira do rio Jacuí (caso das Ilhas) ou do Guaíba.

No entanto, o material, que não trata especificamente da pauta ambiental, indica que áreas em situação regular também podem estar sujeitas a risco. Além disso, não é somente o uso para moradia que afeta áreas consideradas ambientalmente sensíveis. Mas, conforme a coordenadora, serão abordados, em debates futuros, outros problemas relacionados à pauta ambiental e que demandem atenção do planejamento urbano.

Quem esteve presente na oficina, presencialmente ou na sala virtual, assistiu a uma palestra da urbanista Elisabete França, da prefeitura de São Paulo, sobre um programa de remoção de moradores em áreas de mananciais. A noite seguiu com uma dinâmica de grupo em torno do questionamento "como podemos viabilizar a ocupação das áreas de transição urbana/ambiental de modo a evitar a expansão urbana desordenada e seu potencial impacto ambiental?".

Todos os participantes tiveram que apresentar uma proposta para solucionar a questão. Inicialmente no grupo e depois para o coletivo, foram apresentadas as ideias. A aprovada como indicativo da oficina foi: "Identificar áreas e bairros que possuem vocação para maior densidade, para evitar o crescimento da cidade para locais ambientalmente sensíveis, sejam estes em áreas públicas ou privadas, identificando, ainda, o potencial de cada região e realocando as pessoas para núcleos urbanos formais mais próximos".