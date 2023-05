Coletivo de Porto Alegre promove caminhadas com debate sobre planejamento urbano

Jornalista norte-americana, Jane Jacobs dedicou grande parte de sua vida ao ativismo urbano. Em sua homenagem, é realizada anualmente a Caminhada Jane Jacobs pelo coletivo de Porto Alegre TransLAB.URB. Neste ano, a sexta edição ocorre dos dias 19 a 21 de maio.



A rua, assim, é parte fundamental da cidade. “Manter a segurança da cidade é tarefa principal das ruas e das calçadas”, declarou Jacobs em seu livro Morte e Vida de Grandes Cidades. Para isso, deve-se recuperar a vitalidade da rua e ocupá-la, de acordo com a urbanista.



A Caminhada propõe discutir temas relevantes para Porto Alegre em uma integração com diversos territórios da cidade. Em 2023, estão na discussão os efeitos de um Plano Diretor na vida cotidiana.

As atividades iniciam na noite de sexta-feira (19), no bar Justo, no Centro Histórico, e as caminhadaspela cidade integram o roteiro do final de semana. O evento encerra com a sessão comentada do documentário "Citizen Jane: Battle for the City". A programação completa pode ser acessada