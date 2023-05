Porto Alegre recebe 11ª edição do seminário Cidade Bem Tratada

De volta ao formato presencial, a 11ª edição do Seminário Cidade Bem Tratada Bem Tratada será realizada em Porto Alegre nos próximos dias 8 e 9 de maio, no auditório do Ministério Público (Aureliano de Figueiredo Pinto, 80). Os debates tratarão de temas como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, as mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza, mobilidade e tecnologia aliada ao meio ambiente. A participação é gratuita - confira a programação e o link para a inscrição no blog Pensar a cidade.