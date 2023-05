Governo do RS lança Plano de Agricultura de Baixo Carbono

Isabelle Rieger

O governo do Estado lançou as metas do Plano da Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC RS), nesta quinta-feira. Os objetivos são a promoção de transformações em sistemas da agropecuária gaúcha para adaptação dos sistemas frente às mudanças climáticas e a redução das emissões de gases de efeito estufa. A previsão é de redução de emissão de 75 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2030, de acordo com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação. O plano de metas foi lançado durante a 4ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas, iniciativa do governo estadual que propõe ações para a minimização e adaptação às mudanças climáticas globais. O Fórum faz parte de uma série de projetos que o Estado planeja para neutralizar as emissões de carbono até 2050.