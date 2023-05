Sinduscon-RS entrega Plano Diretor comentado ao prefeito de Porto Alegre

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, recebeu das mãos do presidente do Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, um documento com comentários ao Plano Diretor da Capital, com propostas de resoluções para a lei que rege o planejamento urbano e o resultado de pesquisas realizadas com entidades de diferentes segmentos produtivos da cidade.

A entrega, nesta terça-feira, dia 2 de maio, aconteceu durante a reunião-almoço da entidade, que contou com a presença dos associados e de outros representantes do poder público, como o vice-prefeito Ricardo Gomes, o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, e o presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier. A prefeitura informa que a agenda integra uma série de encontros com entidades para debater o processo de revisão do Plano Diretor da Capital.