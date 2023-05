Recadastramento habitacional

Iniciou nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de julho o recadastramento das famílias de Porto Alegre interessadas em atendimento habitacional pelo Departamento Municipal de Habitação (Demhab). A medida vale para todas as pessoas que já estejam cadastradas no sistema e tem como objetivo obter um levantamento mais conciso da quantidade de famílias que ainda precisam deste atendimento. Após o período de três meses dedicado ao recadastramento, o sistema será aberto para novos cadastros habitacionais. Confira mais informações no blog Pensar a cidade.

Arquitetura e urbanismo

"A cidade sonha" é o tema da palestra do jornalista Raul Juste Lores nesta quinta-feira, dia 4 de maio, na aula magna que dará início à programação de minicursos oferecidos pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBea/RS) em parceria com o Instituto Ling, em Porto Alegre. Lores é autor do livro "São Paulo nas alturas" e colunista da Rádio CBN. Na aula vai tratar sobre como sintonizar aspectos urbanísticos com as questões contemporâneas. A atividade será das 19h. As inscrições estão disponíveis aqui. Confira no blog informações sobre as demais atividades, previstas para junho e agosto.