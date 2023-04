Evento da Agapan debate a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) dedicou uma edição especial do seu evento de debates para tratar da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. A atividade partiu da demanda de entidades representativas da sociedade, reunidas em coletivos como o Atua POA, o Preserva Redenção e o Preserva Belém Novo, entre outros, e foi realizada na noite de segunda-feira, dia 24, na Faculdade de Arquitetura da UFRGS.

As palestras foram de Clarice Misoczky de Oliveira, professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Ufrgs e co-presidenta do Instituto de Arquitetos do Brasil no Estado (IAB-RS), e Betânia de Moraes Alfonsin, professora da Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e uma das coordenadoras do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU). Mediador do evento, o arquiteto e biólogo Francisco Milanez, ex-presidente da Agapan, elencou como desafio dos coletivos "trazer a população inteira para o debate".