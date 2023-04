Plano Diretor

de Porto Alegre

A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan) dedicou uma edição especial do seu evento de debates para tratar da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. A atividade partiu da demanda de entidades representativas da sociedade, reunidas em coletivos como o Atua POA, o Preserva Redenção e o Preserva Belém Novo, entre outros, e foi realizada na noite de segunda-feira, dia 24. Francisco Milanez, que mediou as palestras de Clarice Misoczky de Oliveira e Betânia de Moraes Alfonsin, elencou como desafio "trazer a população inteira para o debate".

Planos Diretores

do Litoral Norte

Uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa vai tratar da revisão dos planos diretores em municípios que integram a Aglomeração Urbana do Litoral Norte. O requerimento foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Assuntos Municipais a partir de pedido dos deputados petistas Sofia Cavedon, Jeferson Fernandes, Adão Pretto, Valdeci Oliveira e Laura Sito. Ainda não há data, mas já se sabe que deve acontecer em formato híbrido, sendo a atividade presencial em Xangri-Lá.

Cais Mauá

Aconteceu em um encontro virtual, no dia 20, a reunião entre integrantes do Coletivo Cais Cultural e representantes da Secretaria Estadual de Parcerias e Concessões, junto do titular da pasta, Pedro Capeluppi. O leilão do Cais Mauá, em Porto Alegre, que foi frustrado em duas ocasiões no ano passado, segue sem data para acontecer. Uma audiência pública organizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Cais Mauá Público será realizada no dia 15 de maio, às 18h, na Assembleia Legislativa.

Homenagem na

Câmara da Capital

Nesta quarta-feira a Câmara Municipal de Porto Alegre realizará uma homenagem aos ex-presidentes do Legislativo. Será a partir das 14h no Plenário Otávio Rocha. O evento faz parte da programação do aniversário de 250 anos da Câmara.