Novo calendário não prevê votação do Plano Diretor de Porto Alegre neste ano

O Plano Diretor de Porto Alegre não será votado em 2023. Uma nova proposta de calendário foi apresentada na reunião virtual do Conselho do Plano, na noite de terça-feira, dia 18. Conforme a revisão das datas, a prefeitura prevê para dezembro deste ano a realização da audiência pública, considerada a última etapa do Executivo antes do envio do texto para a Câmara. Mesmo que conseguisse enviar o projeto de lei ao Legislativo na sequência, seria pouco provável a votação no mesmo mês.

a coluna já havia apontado o atraso Portanto, a tendência é que a discussão na Câmara se estenda por 2024. Em marçoem relação ao calendário original e repercutiu a possibilidade com o prefeito Sebastião Melo (MDB). Para ele, “(no) tempo da Câmara, o Executivo não pode e não deve intervir”.

Pelo novo cronograma, até dezembro serão realizadas mais cinco etapas A partir de maio ocorrem as oficinas sobre cada um dos sete temas que guiam os trabalhos – os mesmos debatidos na conferência de avaliação em março: Desenvolvimento Social e Cultural; Ambiente Natural; Patrimônio Cultural; Mobilidade e Transporte; Desempenho, Estrutura e Infraestrutura Urbana; Desenvolvimento Econômico; e Gestão da Cidade. As atividades serão online e presenciais.

Entre junho e julho será realizada uma nova atividade de fechamento da "leitura da cidade", o que representa uma etapa a mais em relação ao calendário que até então servia de guia para os trabalhos. A inclusão vem da demanda por ampliar a divulgação dos resultados, explica Patrícia Tschoepke, diretora de Planejamento Urbano da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Em 2022 foram feitas exposições com os dados em banners, o que gerou críticas ao formato. Após passar pelas regiões de planejamento, acontecerá um seminário.

Ernst & Young Na sequência, entre agosto e setembro, a prefeitura espera já ter em mãos a proposta que servirá de base para o projeto de lei de revisão do Plano Diretor. Trata-se do trabalho que está sendo realizado pela consultoria, paralelo às atividades participativas conduzidas pela prefeitura. Todas as atividades previstas para acontecer entre maio e setembro ainda não têm data definida.

Em outubro, caso o calendário seja cumprido, acontecerá outra conferência, considerada pela prefeitura como “o grande momento da revisão do Plano Diretor”, conforme explicou Patrícia na apresentação. Deste evento resultará um produto com “cenários para a Porto Alegre 2030”.

O formato da atividade será diferente da realizada em março, que recebeu críticas especialmente por ter sido realizada durante a semana e em horário comercial. Única atividade que já tem data prevista, a conferência de revisão deve acontecer nos dias 6, 7 e 8 de outubro, iniciando à noite na sexta-feira e seguindo de dia no sábado e no domingo. A escolha coincide com a conferência realizada 20 anos antes, em outubro de 2023, que iniciou no sábado, dia 6, e seguiu na semana seguinte, nos dias 10 e 11.