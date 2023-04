'A conta não vai fechar se os catadores não forem incluídos'

"De alguma forma, o empossado ali não foi só o presidente. Eu fui empossada de lutas que já estavam em mim que eu não tinha visto", define a catadora de materiais recicláveis Aline Sousa, que se tornou mundialmente conhecida em primeiro de janeiro deste ano por ter colocado a faixa presidencial em Luiz Inácio Lula da Silva, num gesto simbólico que marcou o início do atual mandato do petista.

Mas, entre seus pares, ela é conhecida há quase duas décadas, quando iniciou em Brasília, ainda adolescente, o ofício que herdou da avó e da mãe. Atualmente Aline preside a Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal, é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da União Nacional de Catadores e Catadoras de Material Recicláveis e é uma das representantes brasileiras na Rede Latino-Americana e Caribenha de Catadores.

Aline está em Porto Alegre esta semana para participar da segunda edição do Fórum Estadual Municípios Lixo Zero no Rio Grande do Sul. Nesta sexta, dia 14, falará no painel sobre emergência climática e resíduos sólidos - será às 13h30 no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa, com participação gratuita e aberta ao público. Aline concedeu entrevista para a coluna, que será publicada na íntegra no blog Pensar a cidade na próxima semana. Confira a seguir alguns trechos.

Jornal do Comércio - Hoje, o recurso das cooperativas como um todo e a remuneração de cada cooperado vem do material que é efetivamente vendido (para a indústria da reciclagem)...

Aline Sousa - Quando eu falo que as cooperativas não são economicamente atrativas para garantir a transição da informalidade para a formalidade, é justamente isso. Tem que se discutir quanto custa a reciclagem, ela não é barata. Se fosse, não tinha poucas empresas no Brasil monopolizando a logística de resíduos para aterramento. As empresas estão aí mantendo décadas e décadas com esse serviço é porque é rentável. Mas a conta nunca vai fechar se a gente (catadores) não for remunerado para fazer o serviço que tem que ser feito.

JC - O pagamento por serviço ambiental (PSA)? Seria uma forma de trazer mais catadores para as cooperativas?

Aline - Vamos começar agora a negociar (o contrato) com o governo (do Distrito Federal). Entendemos que, se o governo entrega 1,1 mil toneladas de resíduo lá no nosso complexo, essas toneladas passaram nas esteiras e gastaram energia, equipamento, mão de obra, logística, porque houve um deslocamento, um manuseio. Mas caem no container de rejeito 660 toneladas e ficam nas bocas de recicláveis 440 toneladas. Só que eu triei (trabalho manual de separar os resíduos por tipo) os 1,1 mil, mas eu só recebi pelos 440 vendidos. Esse é o serviço ambiental prestado pelos catadores e que não é pago. Quem recebe por essa conta é a empresa que foi contratada para fazer coleta seletiva e me entregar uma taxa mínima de rejeito com orgânico. Então (o governo) paga a empresa para jogar (na cooperativa) 660 toneladas que não é da coleta seletiva e pagam essa mesma empresa para voltar na cooperativa e pegar essas 660 toneladas e levar para o aterro. Ou seja, pagou duas vezes um pelo mesmo resíduo. Vamos começar agora a usar essa justificativa, com números que não são nossos, são do governo mesmo, que monitora a entrada e saída (de resíduos das cooperativas).

JC - A empresa está coletando o material que não deveria ter sido misturado com a coleta seletiva, mas as pessoas não separam em casa. Como é que se passa essa informação para a sociedade, de qual é o papel de cada um para que de fato a reciclagem aconteça?

Aline - Por meio daquele mobilizador que bate na porta (orientando sobre a separação do "lixo"). É só um no nosso caso, em Brasília, mas tem um impacto tão positivo que hoje está se alcançando 97% por cento de eficiência da nossa coleta quando é feita pelas cooperativas, e das empresas tem uma rejeição de 60%. Significa que a minha mobilização está funcionando e a da empresa não. A resposta que a gente tem da sociedade quando vai falar de educação ambiental é essa.

JC - Então falta orientação?

Aline - O rejeito que recebemos é sim um problema operacional, de logística, mas também é um problema de comportamento da sociedade. E para isso a gente precisa que o governo atue na raiz do problema, não deixe gerar o problema para então atuar. É o seguinte, você não implanta coleta seletiva sem falar para as pessoas o que é coleta seletiva, sem orientar as pessoas do comportamento que depende dela fazer. É uma escolha. As pessoas às vezes não fazem (a separação) não é porque não quer, é porque não sabe o que tem que fazer. E não é uma "educação ambiental" que fez ali isolado e acabou. É uma ação contínua e é uma ação em massa. E tem que deixar a coisa o mais simples possível pra pessoa falar "beleza eu vou".

JC - Você gravou um vídeo logo após a posse rebatendo as críticas que questionavam por que o governo Lula não te "tirou dessa vida". Um estigma que ainda existe, principalmente com quem está na rua, mas mesmo com quem está em cooperativa, é que seria um trabalho de menor valor. Como é ter que lidar com isso?

Aline - Primeiro que tem que ter um entendimento de que o alvo não era eu (e sim o presidente Lula). A pergunta que tem que ser feita não é por que eu ainda sou catadora, a pergunta que tem que ser feita é por que, ainda, uma terceira geração (de catadoras da família da Aline) está tendo que corrigir um comportamento social na questão dos resíduos sólidos no país? Quantas gerações mais serão necessárias para corrigir esse comportamento e a gente garantir o equilíbrio ambiental de todo o impacto negativo que os resíduos trazem para a nossa sociedade? Quem está fazendo esses questionamentos de forma desinformada, precisa de informação. Quando falamos em atuar em educação ambiental, é para isso, é para orientar os desorientados.