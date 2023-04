Seminário na Câmara debate Logística Reversa em Porto Alegre

A logística reversa de resíduos como embalagens de carnes, medicamentos vencidos ou eletrônicos estragados será pauta de seminário no dia 13 de abril, realizado pela Frente Parlamentar da Logística Reversa da Câmara Municipal de Porto Alegre.

O evento acontece das 9h às 17h no Plenário Ana Terra e contará com três painéis e também vai abordar os Projetos de Lei do Executivo sobre o tema. As informações são do gabinete da vereadora Cláudia Araújo (PSD), que preside a frente parlamentar.

A logística reversa abrange praticamente tudo que consumimos do comércio e indústria, e ao invés de colocarmos no lixo comum, entregamos de volta a quem nos vendeu para que seja dado um destino final correto, que seja sustentável, viável economicamente e, principalmente, sem poluir o meio ambiente.

Serão três painéis: pela manhã sobre eletroeletrônicos e eletrodomésticos; no início da tarde embalagens e na sequência sobre medicamentos. Especialistas e integrantes de entidades envolvidas com o tema estarão presentes.

Seminário de Logística Reversa em Porto Alegre





Onde: Plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto Alegre

Endereço: Av. Loureiro da Silva, 255, Centro Histórico

Inscrição: acesse aqui Quando: 13 de abril, das 9h às 17h.Onde: Plenário Ana Terra da Câmara Municipal de Porto AlegreEndereço: Av. Loureiro da Silva, 255, Centro HistóricoInscrição:

Programação



9h - Recepção e credenciamento

9h30min - Abertura oficial com autoridades

Presidente da Frente Parlamentar, vereadora Cláudia Araújo; Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; Secretário Municipal de Serviços Urbanos, Marcos Filipe; Secretário Municipal do Meio Ambiente, Germano Bremm; Diretor-geral em exercício do DMLU, Vicente Marques; Promotora de Justiça do MPRS, Annelise Monteiro Steigleder

10h - Painel dos Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos

- Gerente de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Reciclagem do Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree), Helen Brito

- Diretor da Equipe de Gestão e Educação Ambiental do DMLU, Marco Salinas

- Coordenadora Jurídica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, presidente Suplente do Conselho de Meio Ambiente de Porto Alegre, Ângela Molin

12h - Intervalo para almoço

13h30min - Painel das Embalagens

- Promotora de Justiça do MPRS, Annelise Monteiro Steigleder

- Painelista do Sindicato das Indústria de Material Plástico

15h - Apresentação do Plano de Logística Sustentável (PLS)

- Bióloga e doutoranda em sustentabilidade social, Lia Wilges

16h - Painel Medicamentos

- Painelista do Sindicato Produtos Farmacêuticos (Sinprofar)

- Engenheiro químico. doutorando em engenharia ambiental, Eduardo Fleck