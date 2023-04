Lula acena a municípios em discurso dos 100 dias de governo

No discurso dos 100 primeiros dias de governo, nesta segunda-feira, 10 de abril, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acenou aos municípios brasileiros com iniciativas para atender problemas enfrentados pelas prefeituras brasileiras, como a demanda por habitação, saneamento, transporte e prevenção de desastres. Estes são exemplos de temas que, quando há falha no atendimento, recaem inicialmente e com maior cobrança na conta dos gestores locais.

“A qualidade de vida nas cidades não se faz apenas de casas, saneamento e transporte. E é exatamente por isso que o programa também conta com um eixo específico para infraestrutura social, com investimentos em hospitais, escolas, creches e centros de cultura e de esportes”, disse sobre iniciativas do governo, em andamento ou projetadas para acontecer.

O programa citado pelo presidente é de investimentos estratégicos em infraestrutura, também anunciado no discurso de segunda, e conta com seis eixos: transportes; infraestrutura social; inclusão digital e conectividade; infraestrutura urbana; água para todos e transição energética.

Segundo informou Lula, os investimentos em infraestrutura urbana serão “na melhoria das condições de habitação e vida das pessoas que moram em favelas, palafitas e outros locais precários”, além de “tirar do papel obras de prevenção a desastres causados por cheias e deslizamentos”. No entanto, o presidente não detalhou como será este eixo do programa nem o montante a ser investido nessas demandas.