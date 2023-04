Câmara de Porto Alegre divulga novo selo e programação dos seus 250 anos

A Câmara Municipal de Porto Alegre completa 250 anos em 2023 e já deu início às atividades em celebração. No começo do mês foi divulgado o logo comemorativo, escolhido em concurso público lançado no em janeiro. O trabalho vencedor é de Joilson Lázaro L. Nascimento e a marca será utilizada durante todo o ano de 2023. Além da escolha do selo, a programação conta com homenagens e eventos abertos ao público.

Arte de Joilson Lázaro L. Nascimento para selo comemorativo aos 250 anos do Legislativo Municipal

No dia 26 de abril está programada uma homenagem aos ex-presidentes da Câmara, em cerimônia com início às 14h no Plenário Otávio Rocha. Em junho, às 15h do dia 22, será realizada uma Sessão Solene para entrega do Troféu dos 250 anos da Câmara Municipal de Porto Alegre. Nos meses seguintes, serão lançados dois livros sobre o Legislativo: no dia 9 de agosto a obra “Câmara e Memória (1947-1988) de Legislaturas”, e no dia 13 de setembro o livro “Câmara Municipal de Porto Alegre: retrato de uma instituição”.