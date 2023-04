Porto Alegre sediará o II Fórum Estadual Municípios Lixo Zero RS

Idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil, o Fórum Estadual Municípios Lixo Zero no Rio Grande do Sul chega à sua segunda edição com realização nesta sexta-feira, dia 14 de abril, na Assembleia Legislativa do Estado, em Porto Alegre. A proposta do evento é unir as cidades gaúchas para debater as principais temáticas envolvendo resíduos sólidos e promover as Boas Práticas Lixo Zero do Estado. A participação é gratuita, mas é preciso realizar inscrição. As informações são da organização do Fórum.

O evento contará com especialistas do setor público e privado, propiciando uma troca de saberes e experiências em torno das iniciativas, políticas, inovações e tecnologias que vêm buscando solucionar as problemáticas geradas pelos resíduos sólidos. Serão três painéis abordando as seguintes temáticas: Educação Ambiental como ferramenta para o Lixo Zero; Inovação social e políticas para a meta Lixo Zero; e Emergência Climática e Resíduos Sólidos. O credenciamento inicia às 8h no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa e o evento será das 9h às 17h, com intervalo para almoço.

A organização do Fórum está a cargo dos Coletivos Lixo Zero Porto Alegre e Coletivo Lixo Zero Vale do Taquari, com patrocínio da Associação de Logística Reversa de Embalagens (Aslore). Apoiam o evento: Famurs, Tecnopuc, Pacto Alegre, Green Thinking, Nuvem, Thays.dn, Ellta Ambiental, Recic, Instituto Venturi, EcoReal, Movimento ODS RS, ABRAPS, Instituto Toda Vida, CREA/RS, ABES RS, JPS RS, UFRGS, Coletivo Lixo Zero RS, Coletivo POA Inquieta, Convention & Visitors Bureau, SMAMUS POA, Fundação Mata Atlântica, Meu Resíduos, GISA Socioambiental, Céu Bar e Arte e Complementar Consultoria, THG Socioambiental.

O quê: II Fórum Estadual Municípios Lixo Zero RS