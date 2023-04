Prefeitura revoga decreto que facilitava licença para comércio e serviços em Porto Alegre

Deixou de valer na semana passada uma alteração recente no Plano Diretor de Porto Alegre que facilitava o licenciamento de atividades comerciais e de serviços e até pequenas indústrias. A medida, que vigorava desde junho de 2020, está entre os mais de 4 mil decretos revogados pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) no dia 29 de março, durante o evento South Summit - um dos objetivos pretendidos, informou o chefe do executivo na ocasião, é a “desburocratização” do ambiente de negócios da cidade. Além de derrubar cerca de 50% dos decretos existentes na Capital, o governo Melo pretende mandar para a Câmara uma proposta para revogar leis - ainda não foi informado quantas serão.

Mas, diferente do anunciado pela prefeitura - que as revogações foram de decretos considerados desatualizados -, o decreto que esteve vigente nos últimos três anos atendia a uma prática urbanística muito conclamada por Melo: o uso misto. O uso misto é quando se permite, por exemplo, que se instale uma loja de vestuário ou um escritório de advocacia, desde que sejam de pequeno porte, nas ruas internas de um bairro classificado como predominantemente residencial. O Plano Diretor é a lei que define onde podem se instalar essas atividades, de acordo com a classificação da atividade ou o tamanho do imóvel que será usado.

O decreto revogado ampliava a área máxima de negócios dispensados de apresentar Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) para se instalarem, reduzia restrições em determinadas áreas da cidade (como em bairros residenciais) e atualizava a classificação de atividades e seu impacto. Na prática, volta-se para o estágio anterior, com proibição de atividades ou limitação de porte (tamanho, em área). É estranho considerar que já estivesse desatualizada uma medida de 2020, que na época foi justificada pela prefeitura por ter identificado recorrência nos pedidos de “aumento de porte” das atividades - ou seja, demanda de investidores para que pudessem empreender em áreas maiores do que o permitido até então.