Granpal vai estudar integração do transporte

Para trazer à realidade um desejo comum às cidades que integram a Região Metropolitana de Porto Alegre, governo do Estado e prefeituras se unem para realizar estudos que culminem em uma proposta para a integração da frota de ônibus metropolitano. Um protocolo de intenções foi formalizado nesta quinta-feira, dia 30 de março, entre a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre (Granpal) e a Metroplan, e marca "uma virada de chave que ficará para a história", defende Rodrigo Battistella (PT), prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Granpal. Para ele, "a única saída que temos (para a crise do setor de transporte público) é a integração". A aposta para racionalizar o sistema (e o custo cobrado do usuário) é avançar para um modelo que funcione de maneira integrada. Hoje cerca de 60% das linhas que circulam entre os municípios são sobrepostas, informa o diretor-superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe. Ou seja, ônibus de diferentes cidades passam pela mesma rua para chegar até a Capital, mas só aceitam passageiros do município de origem. No caminho de volta, a porta é aberta para quem quiser embarcar, mas o desembarque só é permitido na cidade de destino. Sem a integração, 90% dos ônibus que chegam de fora de Porto Alegre circulam no mesmo trajeto das linhas do município, explica o secretário de Mobilidade Urbana da Capital, Adão de Castro Júnior. Segundo ele, as viagens que chegam das cidades vizinhas estão superestimadas - com frota similar, cerca de mil veículos circulando todos os dias, Porto Alegre transporta em média 800 mil pessoas, já os ônibus metropolitanos, 200 mil. A proposta que deve ser elaborada vai permitir que o passageiro vindo de fora chegue ao destino pagando uma única passagem, mesmo que para isso precise mudar de ônibus ou modal na cidade de seu destino - a diferença é que será possível concluir a viagem ter que pagar a mais. Isso difere de hoje, em que cada troca de ônibus tem custo, então as linhas buscam atender a demanda de trajeto de quem utiliza o transporte público, mesmo que cheguem ao ponto final com pouca gente dentro. Segundo Adão, isso significa que o sistema, no modo como opera nas cidades da Região Metropolitana, será revisto. Mas, antes, deve passar pela série de estudos previstos no documento assinado no início da tarde por representantes dos municípios e do governo do Estado. O secretário explica que será estudado, por um grupo jurídico, um marco legal para a integração. Lembrando que a responsabilidade pela gestão do transporte metropolitano é do governo do Estado, será elaborado um projeto de lei que deverá chegar à Assembleia Legislativa em 2024, criando a base legal para o passo seguinte, que é a integração de fato. Hörbe aponta que o resultado esperado é, "além de diminuir a quantidade de ônibus, melhorar a quantidade de viagem para o usuário, o que ajuda a reduzir custo".

Estado e municípios querem apoio financeiro do governo federal

Capitaneados pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), prefeitos se mobilizaram desde 2021 para que o governo federal dê sua contribuição financeira para a manutenção do transporte público. Um dos argumentos acolhidos é que a União subsidie a passagem de pessoas com mais de 65 anos, isenção prevista no estatuto do idoso. A pressão teve sucesso no ano passado e o pedido será repetido este ano. Mas o pedido de socorro vai além. "Hoje todos os municípios estão aportando recursos no sistema e não aguentam mais", pondera Francisco Hörbe. O objetivo do estudo que será realizado em conjunto entre governo e prefeituras é "tentar diminuir esse aporte", continua. "Mas, para retomar de ser um transporte competitivo e trazer o passageiro de volta, precisamos de muito recurso para investimento em tecnologia, melhoria da frota e inovação", justifica. Foi com estes argumentos que Hörbe pediu ao ministro das Comunicações Paulo Pimenta (PT), que almoçou com os prefeitos da Granpal nesta quinta-feira, "apoio para um fundo federal que possa manter o transporte". Pouco antes, em entrevista coletiva à imprensa, Pimenta havia afirmado que este é um tema que está no "radar de preocupações do presidente Lula", mas que ainda não há um plano concluído.

Falando em METROPLAN

A Região Metropolitana de Porto Alegre (PMPA) foi instituída formalmente através de lei em 1973 e é atualmente composta por 34 municípios (confira a lista no blog). A gestão é de responsabilidade do Governo do Estado e atualmente é feita pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan). A Metroplan, no entanto, é uma das fundações cuja extinção foi autorizada em 2016, como parte de um pacote de reforma administrativa do então governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018). A extinção, que não foi concretizada nos seis anos seguintes à autorização, será levada a cabo agora, informou em entrevista ao Jornal do Comércio Rafael Mallmann, secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano - pasta que vai incorporar as suas funções.

Falando em GRANPAL