Banheiros públicos

Segue aberta até o dia 15 de abril a consulta pública sobre o projeto de parceria público-privada dos banheiros públicos em Porto Alegre.

Concessão da bilhetagem

Em nova parceria, a Fundação Getúlio Vargas vai dar suporte à prefeitura de Porto Alegre para a concessão da bilhetagem dos ônibus do transporte coletivo da Capital. A assinatura ocorreu na segunda-feira e tem validade de um ano e meio, ao custo de R$ 2 milhões.

Demolição de casas na José Bonifácio

A empresa Base Demolições & Serviços será responsável por colocar abaixo as cinco casas da avenida José Bonifácio que darão lugar à expansão do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Ainda não tem data para início da rodada de oficinas temáticas, próxima etapa de atividades da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Após a Conferência de Avaliação realizada no início de março, as reuniões dos grupos de trabalho com entidades e representantes comunitários foram suspensas e devem ser retomadas em abril, após a prefeitura analisar as recomendações colhidas na conferência.