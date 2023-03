Cidades nos três Estados do Sul terão acesso a financiamento contra desastres

Com o avanço do aquecimento global acima do considerado aceitável, conforme novo apontamento do relatório IPCC, os eventos naturais se tornam mais frequentes e intensos. Os exemplos recentes são do deslizamento de uma encosta no litoral de São Paulo (praia de São Sebastião), em fevereiro, e alagamentos na cidade de Manaus no fim de semana. A condição do clima, com chuvas extremas ou secas prolongadas, é agravada quando se depara com assentamentos humanos em situação precária e em lugares de risco.

Para auxiliar as cidades que estejam sob risco de desastres a qualificar a sua infraestrutura a fim de atenuar os impactos de desastres, como inundações ou deslizamentos, prefeituras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná poderão aderir ao programa Sul Resiliente. Trata-se de uma parceria entre o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e o Banco Mundial (BIRD), com uma operação no valor de 89,6 milhões de euros, cerca de R$ 515 milhões pela cotação atual para novos financiamentos na Região Sul do país. As informações são da assessoria de comunicação do BRDE.

De acordo com o diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, a contratação junto ao BIRD é resultado da política de diversificação das fontes de recursos adotada nos últimos anos pelo banco, em especial com instituições internacionais. “Com isso, mesmo num período de desafios em termos de crédito, o BRDE consegue maior disponibilidade de linhas de financiamento, ampliando sua participação em projetos estratégicos ao desenvolvimento econômico e social”, frisou.

Além de investir em obras para evitar as consequências dos desastres naturais e eventos climáticos extremos, os municípios poderão utilizar o dinheiro para a elaboração de projetos executivos, como mapeamento de risco e planos de contingência, treinamento de servidores municipais ou aquisição de sistemas e equipamentos para monitoramento de risco.

A avaliação do Banco Mundial é que a rápida urbanização ocorrida nas últimas décadas, combinada com a falta de planejamento adequado, a prestação insuficiente de serviços e as mudanças climáticas, contribuíram para aumentar a exposição e a vulnerabilidade de pessoas e seus locais de moradia a situações como enchentes, inundações, deslizamentos de terra e tempestades.

Assim, o programa Sul Resiliente tem por objetivo financiar projetos que visem à redução do impacto social e econômico de futuros desastres naturais e eventos climáticos extremos no sul do Brasil, especialmente para os mais vulneráveis. Além disso, a realização dos investimentos permitirá redução do impacto fiscal desses eventos nos orçamentos municipais.

A redução da exposição e vulnerabilidade da população e das propriedades aos desastres naturais e eventos climáticos extremos nos municípios selecionados estão entre alguns dos resultados esperados pelo projeto, assim como o fortalecimento da capacidade de promoção da resiliência urbana.

Recentemente, o BRDE celebrou outras duas operações com aval da União. Junto ao Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), a operação para novos financiamentos chegou a 134,64 milhões de euros (cerca de R$ 770 milhões), enquanto que a contratação com Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi de US$ 150 milhões (cerca de R$ 790 milhões).