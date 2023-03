Pensar a cidade e a comunicação local

Há três anos, o Jornal do Comércio publicava pela primeira vez esta página, que desde o início se propõe a ser um convite a quem queira junto conosco pensar a cidade. Motivada pela revisão do Plano Diretor, que acompanhava desde o início das atividades, em 2019, decidi dedicar trabalho e estudos para tratar do planejamento urbano em Porto Alegre.

O Plano Diretor foi tema da primeira publicação, mas para comunicar que o processo seria suspenso, e não se sabia por quanto tempo. Aquele março de 2020 chegou com a pandemia de Covid-19 e carregado de incertezas que levariam meses para serem compreendidas. A revisão, que o governo anterior previa encerrar no mesmo ano, ainda hoje está em andamento.

O modo como nos relacionamos com as cidades, que esteve em pauta durante todo este período de crise sanitária, colocou ainda mais em evidência a importância de acompanharmos a elaboração das políticas públicas locais. A coluna manteve este propósito e, compreendendo o espaço que o planejamento urbano conquistou na agenda global, ampliou os temas de cobertura para abrigar conteúdos relacionados à proteção da natureza, gestão dos resíduos (lixo) e mudanças climáticas, sempre pensando na relação destes assuntos com as cidades.

Buscamos fazer valer a máxima “pensar global, agir local” – ou noticiar, que é o papel do jornalismo. E é também papel da mídia recuperar a confiança do público, abalada nos anos recentes especialmente pelas ondas de desinformação disseminadas nas redes sociais. Experiências ao redor do mundo indicam a cobertura local (bairros, territórios específicos, cidades e regiões) como caminho a ser seguido rumo ao objetivo citado. Ao terem contato direto com quem produz a notícia sobre os assuntos que lhe afetam, as pessoas passam a compreender a engrenagem da comunicação e compartilham desse entendimento com as suas comunidades.

Prestes a ingressar no seu quarto ano, a coluna Pensar a cidade cumpre com o seu propósito inicial de ser o espaço de mídia dedicado a acompanhar a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. E reforça estar aberta para todas as vozes e todos os interesses no debate sobre as cidades.