Jornal do Comércio

O Parque do Palácio tem esse nome por se tratar da continuação da área que abriga o Palácio das Hortênsias, em Canela - é a casa de veraneio de quem estiver no cargo máximo do Executivo estadual. O terreno do parque, que pertencia ao governo do Estado, foi repassado ao município em 2010. Naquela época, Constantino Orsolin cumpria o seu primeiro mandato na prefeitura. Ele conta que, durante uma procissão de Nossa Senhora do Caravágio, caminhou ao lado da então governadora Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010), que perguntou o que a cidade estava precisando. "Respondi que era um terreno para construir o centro de convenções", recorda Orsolin. Conforme o seu relato, Yeda fez contato alguns dias após e disse que passaria a área do parque para a prefeitura, condicionada ao atendimento da demanda feita pelo prefeito. A concessão foi formalizada pela Lei Estadual Nº 13.506/2010 e acolhida pelo município com a Lei 3.048/2010.