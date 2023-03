Jornal do Comércio

Encerra na segunda-feira, dia 27 de março, o prazo que consta na recomendação do Ministério Público (MP) Estadual para que a prefeitura retire de tramitação a proposta "enquanto não houver estimativa fidedigna do calor da área a ser cedida". O documento emitido no dia 20 questiona, entre outros porntos, a falta de avaliação sobre quanto valeria a estrutura já construída do centro de feiras. Em caso de descumprimento, o próximo passo seria levar o caso para a Justiça.