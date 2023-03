Notificação

Jornal do Comércio

Em julho de 2022, o governo do Estado notificou a prefeitura a "cumprir com o encargo" da lei que doou o terreno ao município "referente à implantação de um Centro de Convenções e Congressos". O objeto resulta de reunião um mês antes, em junho do ano passado, do Comitê Gestor de Ativos, órgão vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. A justificativa está na Lei Nº 15,764/2021, a qual determina que deve ser estipulado prazo para o cumprimento de encargos (no caso, a construção) nos casos de doações cuja lei não tenha definido isso antes. A lei diz ainda que será concedido "prazo compatível" para atendimento das obrigações, "sob pena de reversão". Conforme a ata da reunião do comitê, publicada no Diário Oficial do Estado, a documentação apresentada pelo município solicita prazo de execução de dois anos, proposta aprovada e que deve ser cumprida "até 01/01/2015".