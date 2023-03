Demanda do setor de eventos

Jornal do Comércio

Seja onde for, Canela precisa de um centro de congressos e convenções. A avaliação é feita pelo "Gramado Canela Convention & Visitors Bureau", setor que trabalha de eventos nas duas cidades da Região das Hortênsias, na serra gaúcha. Em fevereiro o prefeito recebeu uma carta justificando o apoio: "um centro de convenções e eventos tem potencial para incrementar de forma significativa a movimentação turística, equacionando a relação entre oferta e demanda". Embora manifeste interesse em "participar de forma ativa" e contribuir para tirar o centro de eventos do papel, a entidade não entra no mérito da localização do espaço.