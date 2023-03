Proposta de permuta

Jornal do Comércio

Para cumprir com a obrigação de entregar o centro de convenções e congressos no prazo estipulado pelo governo do Estado, a prefeitura de Canela propõe que seja feita uma permuta da nova área construída por outra do município. O ativo escolhido é o centro de feiras, localizado no Centro da cidade. A estrutura, alega a prefeitura, está defasada e precisa de reparos. Para quem trabalha com eventos, a avaliação é que a estrutura não comporta congressos de grande porte, objetivo com a construção do novo espaço. O projeto de lei que trata da permuta tramita em regime de urgência na Câmara de Vereadores.