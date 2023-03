Mobilização da comunidade

Jornal do Comércio

Desde 2021, o Ministério Público Estadual acompanha a situação do Parque do Palácio por meio de um Inquérito Civil. A mobilização se deu a partir do grupo "Amigos do Parque do Palácio". O grupo questiona a preservação da natureza, alegando que a área associa campo de altitude com mata de araucária, o que caracterizaria a área como reduto dos campos de cima da serra em zona urbana. Outra reclamação é pela restrição de acesso a área, que é cercada. Em 2019, arquitetos ligados ao grupo elaboraram um projeto alternativo indicando possibilidades de uso do parque sem o centro de convenções, com arena aberta para eventos e gestão compartilhada. Conforme um integrante do grupo, a proposta não foi acolhida pela prefeitura.