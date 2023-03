Porto alegre recebe exposição de Orquídeas em homenagem ao aniversário da cidade

O Mercado Público de Porto Alegre receberá, entre os dias 23 e 25 de março, a Exposição de Orquídeas, evento organizado pelo Círculo Gaúcho de Orquidófilos em homenagem ao aniversário de 251 anos da Capital. Ao longo de três dias, mais de 50 expositores ocuparão o Espaço de Eventos do Mercado Público, no térreo, próximo do acesso pelo Largo Glênio Peres. A atividade terá cerca de 200 espécies de orquídeas à mostra e para comercialização, além de cursos e palestras gratuitos. As informações são da consultoria de comunicação e sustentabilidade Aimé, que atende o evento.

Aberta ao público e com entrada franca, a exposição foi programada para ser um espaço de aprendizado, proporcionando aos apreciadores o aprendizado de como cuidar da flor que tem ou que queira levar para casa. Nesta edição da exposição em Porto Alegre, a estrela será a orquídea Cattleya Labiata, que floresce antecipando a chegada do Outono. Ela é uma planta nativa do litoral do Nordeste brasileiro, sendo também conhecida como "Rainha do Sertão".

Além da diversidade de cores que marcam as orquídeas, os apreciadores terão a oportunidade de conhecer plantas de tamanhos variados e espécies raras. "Os visitantes encontrarão desde micro-orquídeas, com flores em tamanho menor do que um centímetro, até grandes exemplares, com flores que chegam a 18 centímetros", destaca a presidente do Círculo Gaúcho de Orquidófilos, Lurdes Piva.

O cultivo de orquídeas também é uma importante atividade econômica, conforme lembra Carlos Chiaradia, vice-presidente do Círculo. Estima-se que na área rural de Porto Alegre sejam cultivadas comercialmente mais de 400 mil destas flores. No mundo há mais de 30 mil espécies identificadas, sendo que cerca de 3,5 mil podem ser encontradas no Brasil.

Durante o evento, expositores de diferentes regiões do Estado participarão de uma competição de orquídeas, que contempla 40 categorias, com avaliação da genética, beleza, forma e cor, entre outras qualidades. A Exposição de Orquídeas tem apoio da prefeitura de Porto Alegre e da Federação Gaúcha de Orquidófilos, e conta com patrocínio do Rossato Garden Center, do Armazém dos Importados e do Sicredi.

Serviço



Exposição de Orquídeas – Homenagem aos 251 anos de Porto Alegre

Onde: Mercado Público

Quando: dias 23, 24 e 25 de março (de quinta-feira a sábado)

Horários: dia 23/03 das 13h às 19h; dia 24/03 das 8h às 19h; e dia 25/03 das 8h às 17h

Palestras e workshops: entrada franca, não necessita inscrição prévia (programação abaixo)

Programação



Dia 23/03, quinta-feira

Das 8h às 19h - vendas de plantas (orquídeas) nos stands dos orquidários 14h30min - abertura da exposição das orquídeas e da visitação à área de exposição

Dia 24/03/2023, sexta-feira

Das 8h às 19h - visitação à exposição de orquídeas e aos stands de vendas

10h - Curso sobre DOENÇAS E PRAGAS NAS ORQUÍDEAS a cargo do orquidófilo BONIR DIAS DA SILVA (Orquidário Rincão)

15h - Curso sobre CULTIVO DE ORQUÍDEAS, a cargo do orquidófilo LEANDRO DIAS WENDLER

Dia 25/03, sábado

Das 8h às 17h - abertura da visitação à exposição de orquídeas e aos stands de vendas

10h - Palestra “CULTIVO DE MICRO-ORQUÍDEAS” a cargo do orquidófilo VILSON ZORZETTO

15h - Palestra “AS VARIEDADES DA LAELIA PURPURATA” a cargo do orquidófilo EDUARDO LUIS MASIERO

17h - encerramento da exposição e da venda de orquídeas; retirada das plantas da exposição

Sobre o Círculo Gaúcho de Orquidófilos



O CÍRCULO GAÚCHO DE ORQUIDÓFILOS (CGO) é uma entidade cultural e técnica-científica que congrega os amantes e cultivadores de orquídeas. É a primeira entidade criada em solo gaúcho com o objetivo de estudar, preservar e, através de pesquisas, introduzir melhoramentos nas diversas espécie de orquídeas. O grupo promove três exposições anuais de orquídeas: a primeira em março (objetivando a Cattleya labiata); a segunda em setembro (agraciando a Cattleya intermédia); a terceira em novembro (cultuando a Laelia purpurata).