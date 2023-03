Evento do Sindicato dos Engenheiros debate os desafios das mulheres na profissão

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, o evento Painéis de Engenharia, do Sindicato dos Engenheiros (Senge-RS), vai debater “os desafios das engenheiras – da universidade à atuação profissional”. O evento será às 18h30, no auditório da entidade (Avenida Érico Veríssimo, nº 960), em Porto Alegre. As informações são do Senge-RS.

A professora Sandra Einloft, decana da Escola Politécnica da PUCRS, é uma das palestrantes. Também confirmaram presença a professora Liane Dilda, consultora e mentora de carreiras com atuação em São Paulo, e a engenheira civil Jéssica Flesch Novaes, professora e coordenadora do curso de Engenharia Civil da Faculdade Atitus de Passo Fundo.

O evento é gratuito e aberto à participação de associadas, profissionais e estudantes de todas as áreas da engenharia e demais profissões, entidades e organizações e público em geral. A iniciativa é do Grupo Mulheres na Engenharia, que reúne diretoras e associadas do Sindicato em torno das questões de gênero relacionadas ao exercício profissional.