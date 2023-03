Animais vertebrados, como cachorros, cavalos, coelhos, ratos e aves, não poderão mais ser usados em pesquisas para desenvolvimento e controle de qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. As informações são da Agência Brasil, com base em resolução publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira, 1º de março, pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, colegiado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.