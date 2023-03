Porto Alegre sediará Seminário de Ações Afirmativas do CAU/RS

A representatividade na Arquitetura e Urbanismo será pauta no Seminário de Ações Afirmativas, evento que acontecerá nos dias 6 e 7 de março, no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311) em Porto Alegre. O tema escolhido é "Arquitetura, Urbanismo e Identidades". A realização e as informações são do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) com participação da recém criada Comissão Temporária de Ações Afirmativas