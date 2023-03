Conferência do Plano Diretor de Porto Alegre ainda recebe inscrições

Será na próxima semana, nos dias 7, 8 e 9 de março, a Conferência de Avaliação do Plano Diretor de Porto Alegre. Com o objetivo de avaliar a lei vigente e suas alterações, esta etapa realiza uma leitura da cidade e do documento atual.

Os três dias de evento serão realizados no Salão de Atos da PUC/RS (Av. Ipiranga, 6681), das 8h30 às 18h, com intervalo ao meio-dia. A participação na Conferência é gratuita, mas as vagas são limitadas.

No primeiro dia acontecerá um debate geral, com palestras, sobre os sete eixos temáticos definidos pela prefeitura. São eles: desenvolvimento social e cultural; ambiente natural; patrimônio cultural; mobilidade e transporte; desempenho estrutural e infraestrutura urbana; desenvolvimento econômico; e gestão da cidade.

No segundo dia serão realizadas as oficinas, uma para cada temática – os participantes devem escolher, no momento da inscrição, com qual eixo pretendem contribuir. Cada grupo contará com até 120 participantes. Até a tarde desta terça-feira, já estavam esgotadas as vagas para participar do grupo que tratará de desempenho, estrutura e infraestrutura urbana. Para outros dois eixos, o site de inscrição informa que restam poucas vagas.

neste link O encerramento contará com a apresentação do que cada grupo produziu nas oficinas e votação de diretrizes que irão embasar a elaboração do projeto de lei da revisão. As inscrições podem ser feitas. Confira a seguir os palestrantes do primeiro dia de atividades:

Eixo Desenvolvimento Social e Cultural