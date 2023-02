IA estimula novas descobertas sobre a Terra

A mudança climática está criando mais calor e seca que alimentam os incêndios florestais. Como a fumaça afetará a qualidade do ar? Como as ondas de calor afetarão a produção agrícola? Estas são apenas algumas das perguntas que os cientistas gostariam de responder, vasculhando milhões de artigos científicos da Terra e extraindo montanhas de imagens de satélite.

Atender a essa necessidade de pesquisadores é a proposta de uma nova colaboração entre a Nasa, agência espacial norte-americana, e a empresa de informática IBM, anunciada no dia 1º de fevereiro. O que está se criando são modelos básicos de inteligência artificial (IA) para analisar dados de textos e de sensoriamento remoto para facilitar a criação de aplicativos personalizados. A informação foi divulgada na quarta-feira e está disponível na página da IBM. A tradução e a adaptação do conteúdo são da coluna.

A proposta é que os modelos sejam utilizados por outras organizações, não somente a NASA. Com isso, a expectativa dos desenvolvedores é "tornar as informações e o conhecimento mais acessíveis a todos e incentivem as pessoas a criar aplicativos que facilitem o uso de nossos conjuntos de dados para fazer descobertas e tomar decisões com base na ciência mais recente", disse no comunicado Rahul Ramachandran, pesquisador sênior do Marshall Space Flight Center da Nasa.

Na avaliação de base do trabalho, grande parte da literatura científica sobre o planeta Terra é densa e muitas vezes carece do contexto que permitiria a não especialistas mergulhar e rapidamente se familiarizar com um tópico. Um modelo básico para organizar tudo isso poderia simplificar muito o processo de pesquisa. Assim, com a iniciativa anunciada, o grupo espera que os modelos possam multiplicar o uso dos dados da Nasa, o que faz parte de um esforço da agência para disponibilizar dados, códigos e modelos de inteligência artificial para todos por meio de sua Open-Source Science Initiative.

Para isso, serão constituídos dois modelos de base. O primeiro será abastecido com informações de revistas científicas e treinado para organizar tecnicamente a leitura e facilitar a busca e descoberta de novos conhecimentos. O outro será treinado na base de dados do USGS e da Nasa - Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS) -, um registro de mudanças no uso da terra capturado por satélites na órbita do nosso planeta, método pelo qual será possível detectar riscos naturais e rastrear mudanças na vegetação e no habitat da vida selvagem.

Depois de totalmente treinado, o modelo será usado com o PrimeQA, o sistema de resposta a perguntas multilíngue de código aberto da IBM. Será possível, por exemplo, digitar a pergunta "como os aerossóis afetarão as mudanças climáticas?" e o modelo será capaz de resumir uma resposta dos artigos mais recentes, com links e qualquer contexto relevante. Os usuários em potencial incluem cientistas da terra e de dados, formuladores de políticas públicas e demais interessados. Mais informações podem ser obtidas em research.ibm.com/blog/ibm-nasa-foundation-models.