Habitação de interesse social

Um projeto de pesquisa sobre a Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) foi selecionado pelo edital de Pesquisas Acadêmicas promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) em 2022.

O trabalho "A ATHIS como alternativa às necessidades habitacionais brasileiras: Proposta de uma metodologia para realização de levantamento do déficit habitacional qualitativo municipal" é capitaneado pelas professoras Luciana Inês Gomes Miron e Clarice Misoczky de Oliveira, que atuarão em conjunto com uma equipe de pesquisadores e bolsistas de iniciação científica.

Por parte do conselho, acompanharão o trabalho o Chefe de Gabinete, Paulo Henrique Soares, a Assessora Técnica do Gabinete de ATHIS, Sandra Becker, e o Assessor de Relações Institucionais, Fausto Leiria.

Ameaça de despejo

No Rio Grande do Sul, 8.844 famílias em 44 territórios estão ameaçadas de despejo, o que representa 39.156 pessoas. O número consta nos registros do Mapeamento Nacional dos Conflitos pela Terra e Moradia, da Campanha Despejo Zero, atualizado em 16 de fevereiro.

A cidade que mais concentra territórios sob risco é São Leopoldo, com 3.089 famílias registradas nesta condição, sendo 2.500 em uma única ocupação. Na sequência aparece Porto Alegre, com 2.759 famílias. O restante está em outros oito municípios.

Criada por movimentos e organizações sociais, em junho de 2020, a Campanha Nacional Despejo Zero - Em Defesa da Vida no Campo e na Cidade teve como propósito inicial auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade a não perderem o seu local de moradia durante a pandemia de Covid-19. Atualmente, aponta que 217.973 famílias seguem ameaçadas em todo o Brasil, atingindo mais de 1 milhão de pessoas.