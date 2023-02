Por meio de inquéritos, MP Estadual acompanha Plano Diretor de Porto Alegre

Enquanto a prefeitura de Porto Alegre conduz a revisão do Plano Diretor, processo iniciado em 2019 e com estimativa de ser concluído este ano, dois inquéritos civis tramitam no Ministério Público (MP) Estadual, por meio da Promotoria de Justiça da Habitação e Defesa da Ordem Urbanística, acompanhando o andamento e o caráter das atividades. Desde 2019 tramita um expediente dedicado ao acompanhamento global do processo. O outro, de 2021, trata do programa de reabilitação do Centro Histórico, apresentado pela prefeitura como um Plano Diretor específico da região.

Com a saída dos promotores Débora Regina Menegat e Heriberto Roos Maciel para outras promotorias, no ano passado, assumiu o acompanhamento dos inquéritos Luís Felipe de Aguiar Tesheiner.

Em junho do ano passado, Tesheiner prorrogou por um ano o expediente sobre a revisão. Por meio da assessoria de imprensa, a promotoria informa que participou de reunião na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade em outubro, ocasião em que o secretário Germano Bremm, "atendendo solicitação do MPRS, fez uma exposição detalhada em torno do planejamento referente à revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental".

Antes disso, em fevereiro, Bremm havia informado ter previsão de nova eleição para a escolha dos representantes regionais do Conselho do Plano Diretor em maio do mesmo ano. A votação estava sendo estruturada internamente e a dinâmica, com site próprio, chegou a ser apresentada em reunião do conselho, porém não foi realizada.

O mandato iniciado em 2018 deveria ter encerrado em junho de 2020. Mas, desde então, foram promovidas pela prefeitura cinco prorrogações. A definição mais recente estende o prazo até 31 de dezembro de 2023. Outro inquérito, já arquivado, apurava irregularidades no Conselho do Plano Diretor e na participação da comunidade nos fóruns regionais, instância de representação prevista no sistema de planejamento criado pelo Plano Diretor em 1999. O MP recomendou que as atividades sejam regulamentadas na revisão que está em andamento e, com o comprometimento da prefeitura em tratar da questão, "entendeu desnecessário o ajuizamento da ação".

No caso do inquérito que trata do Plano Diretor específico para o Centro Histórico, aprovado em 2021 e sancionado no fim daquele ano, a assessoria informa que os fatos foram encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça para a análise de eventuais inconstitucionalidades. O questionamento é sobre a legalidade do "fatiamento" do planejamento urbano.

O atual Plano Diretor de Porto Alegre é de 1999. A primeira revisão foi votada em 2009 e sancionada em 2010. Como deve ser atualizado a cada 10 anos, deveria ter sido revisado novamente até 2020, mas atrasou, dentre outros motivos, devido à pandemia de Covid-19. Caso cumpra o próprio calendário, a prefeitura encaminhará o projeto de lei para a Câmara Municipal no segundo semestre deste ano.