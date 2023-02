Concurso premiará práticas de moradia frente a mudanças climáticas

Estão abertas até o dia 10 de março as inscrições para o concurso “Práticas Inspiradoras em moradia e habitat frente às mudanças climáticas”. A iniciativa é promovida pela plataforma Urban Housing Practitioner’s Hub (UHPH). A ação visa a fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação da moradia e das comunidades aos riscos relacionados com a mudança climática, e que, ao mesmo tempo, ajudem a garantir que as cidades e os assentamentos humanos sejam mais inclusivos, seguros e resilientes.

O concurso é aberto para gestores públicos de nível nacional e local, organizações da sociedade civil, grupos acadêmicos, empresas e outros. Podem ser apresentados projetos, empreendimentos, intervenções, planos ou regulações nas quatro categorias do concurso: políticas públicas nacionais; políticas públicas locais; iniciativas sociais e comunitárias; e tecnologias para a habitação.

Os três projetos vencedores por categoria participarão de uma capacitação no Laboratório de inovação e colaboração para a moradia e o habitat na América Latina e no Caribe da UHPH, com duração de uma semana. Além disso, as práticas serão apresentadas durante a realização do V Fórum Latino-Americano e do Caribe de Moradia e Habitat.

A melhor prática de cada categoria será premiada com US$ 4.000 para fortalecer o trabalho e contribuir para sua ampliação. Também será premiada uma iniciativa por votação do público durante a realização do V Fórum, denominada “Favorita do Público”, que será premiada com o mesmo valor da melhor prática eleita em votação pelos participantes.