Bruna Suptitz

A pesquisa origem e destino do transporte público de Porto Alegre será realizada pelo Consórcio CGC, formado pelas empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, Certare Engenharia e Consultoria e GPO Sistran Engenharia. Esta pesquisa é uma forma que o poder público tem de formar um banco de dados sobre os deslocamentos da população dentro da cidade, ao identificar de onde as pessoas saem e para onde vão, quais os motivos das viagens e que meios de transporte utilizam. Em Porto Alegre, a última pesquisa com esse propósito foi realizada em 2003. Agora, será refeita e vai integrar a próxima versão do Plano de Mobilidade Urbana. O recursos para este trabalho virá do Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana, do governo federal.