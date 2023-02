Xangri-Lá

Às 17h de hoje será realizada mais uma audiência pública para tratar da revisão do Plano Diretor de Xangri-Lá, município do Litoral Norte gaúcho, convocada pela Câmara Municipal. No encontro desta quarta-feira não será feita a leitura da proposta da prefeitura, já tratada em audiências no mês passado, e sim as propostas de emendas dos vereadores e as sugestões protocoladas pela comunidade. A atividade será na Câmara, na Rua Rio Douradinho, nº 1385.

No fim de semana, moradores e veranistas protestaram contra a possibilidade de construção de prédios de até 14 andares, conforme proposto pelo documento apresentado pela prefeitura.

Pesquisa origem e destino

A pesquisa origem e destino do transporte público de Porto Alegre será realizada pelo Consórcio CGC, formado pelas empresas Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, Certare Engenharia e Consultoria e GPO Sistran Engenharia. Esta pesquisa é uma forma que o poder público tem de formar um banco de dados sobre os deslocamentos da população dentro da cidade, ao identificar de onde as pessoas saem e para onde vão, quais os motivos das viagens e que meios de transporte utilizam. Em Porto Alegre, a última pesquisa com esse propósito foi realizada em 2003. Agora, será refeita e vai integrar a próxima versão do Plano de Mobilidade Urbana. O recursos para este trabalho virá do Programa Avançar Cidades - Mobilidade Urbana, do governo federal.