Em uma atualização recente, o site da prefeitura de Porto Alegre colocou na capa o ícone que representa a coleta seletiva de resíduos, o lixo. Clicando nele, o usuário é direcionado para uma página explicativa e, com mais um clique, vai para a área que informa, a partir do endereço, o dia e o horário que o caminhão passa naquela rua. Poucos “cliques”, no meio virtual, é o que preconizam as boas práticas de acesso à informação.