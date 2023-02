Câmara de Porto Alegre tratará do Plano Diretor em comissão especial

O ano legislativo da Capital iniciou com a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre em pauta. Na sessão de segunda-feira da Câmara Municipal, seis parlamentares citaram a lei que trata do planejamento da cidade em seus pronunciamentos, indicando que o assunto marcará presença na tribuna ao longo de 2023. Fora do plenário, o Plano Diretor terá uma comissão especial, que será formada ainda em fevereiro.

Prevista no Regimento Interno da Câmara, a comissão terá 13 integrantes, respeitada a proporcionalidade dos partidos ou dos blocos partidários, e será constituída por deliberação da mesa diretora. O requerimento pedindo a formação deste grupo dedicado a tratar da revisão do Plano Diretor partiu de Idenir Cecchim (MDB) em dezembro do ano passado, a partir de diálogo com os demais vereadores e anuência do prefeito Sebastião Melo (MDB).

A proposta, explicou Cecchim na época, é servir de assessoramento técnico aos parlamentares. O trabalho prevê a formação de relatorias temáticas para debater questões específicas ligadas ao planejamento urbano. O resultado de cada grupo irá compor um relatório final. A criação da comissão deve ser apreciada pela mesa diretora em reunião na próxima semana, informa o presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sossmeier (PTB). Mas, se depender do vice-líder da oposição, Aldacir Oliboni (PT), o assunto será pautado já nesta quarta-feira.

"No início do atual governo, Melo toma a iniciativa de fazer reformas no Plano Diretor num sistema fatiado, por regiões. As audiências feitas foram esvaziadas e, como não tem deliberação, nenhuma aceitou alguma proposição diferenciada, a não ser a do governo", critica. Foi Oliboni quem recuperou o tema na sessão de segunda ao pedir que seja apreciado o requerimento para instalar a comissão. "Precisamos nos debruçar sobre isso. Está muito parado", diz.

Antes dessa movimentação, em 2021, Jessé Sangalli (Cidadania) já havia proposto que a Câmara se dedicasse ao tema em uma frente parlamentar, mas o pedido foi arquivado, com a orientação de que o debate se dê na comissão prevista pelo regimento. Após a fala de Oliboni na tribuna, Jessé lembrou aos colegas da sua iniciativa. À coluna, informa que quer ser membro da comissão. "O Plano Diretor é como a constituição, do ponto de vista urbanístico da cidade", sustenta.

Jessé celebra que o trâmite não coincida com ano eleitoral, o que permite uma discussão "mais madura e menos ao sabor de especulações políticas". Já Oliboni acredita que a participação do Legislativo garante a escuta dos segmentos da sociedade e atendimento das demandas, que podem ser incorporadas à proposta de revisão sem depender somente de emendas ao projeto de lei.

atrasou algumas etapas Apesar de ter alterado o calendário das atividades da revisão, o que, o Executivo sustenta que enviará o projeto de lei para a Câmara no segundo semestre deste ano. Sossmeier demonstra estar alinhado com a intenção do governo e garante esforço da Casa para apreciar a proposta ainda em 2023, "para que não entre ano que vem e acabe se tornado projeto ideológico".

Para o presidente da Casa, a ideia "é colocar os vereadores a par e criar os grupos (da comissão) o mais rápido possível para discutir o Plano Diretor". Sossmeier recebeu na manhã desta terça-feira a equipe da prefeitura responsável por conduzir o trabalho de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre e reafirmou a parceria do parlamento neste processo.