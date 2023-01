Prefeitura poda taquaras no Parque Redenção

Na quarta-feira, frequentadores do Parque Redenção foram surpreendidos com a poda de taquaras que ficam no Recanto Oriental, próximo ao Auditório Araújo Vianna. Diversas pessoas manifestaram preocupação, com receio que a descaracterização da área pudesse significar um processo não informado de concessão do espaço.

Em nota, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que executou o serviço, informa que “as taquareiras no Parque Farroupilha passaram por manejo de poda por parte das equipes de conservação de parques de Porto Alegre, coordenadas por responsável técnico do quadro da administração municipal”. O motivo alegado é segurança, pois o conjunto de taquaras, “quando muito altas, são usadas como esconderijo”, diz a nota, citando casos de assalto, ponto de uso de drogas e de prostituição.

A prefeitura explica ainda que a planta é de rápido crescimento e que a poda feira é de rebaixamento e não prejudica o vegetal. Leia a seguir a íntegra da nota.

“A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) informa que as taquareiras no Parque Farroupilha passaram por manejo de poda por parte das equipes de conservação de parques de Porto Alegre, coordenadas por responsável técnico do quadro da administração municipal.

A Redenção possui os recantos e monumentos que são tombados. Já a vegetação não possui hoje as espécies do projeto original, pois com o passar do tempo foram realizados plantios, autorizados ou não, de alguns vegetais que não são compatíveis com as características ambientais do local, como solo raso e alagadiço por se tratar de área de uma várzea originalmente.

A espécie de taquareira (Merostachys skvortzovii), a qual foi feita a poda de rebaixamento, caracteriza-se pelo rápido crescimento e precisa de manejo por parte do poder público. A poda realizada não prejudica o vegetal e é de grande importância no âmbito da segurança.

Sendo hoje o parque com a maior quantidade de eventos e grande circulação de pessoas, é prioritário manter a conservação adequada para a utilização dos usuários, o que inclui a limpeza, equipamentos em boas condições e segurança.

As medidas necessárias para a segurança incluem, essencialmente, a circulação de agentes de segurança, câmeras e o manejo da vegetação. No caso, os principais vegetais que propiciam os frequentes assaltos, pontos de drogadição e prostituição são os que possuem conformação de copa densa com galhos até o chão como as árvores astrapéias e aroeiras vermelhas, e as plantas da família das Gramíneas (Bambusoidaea), ou seja, as taquareiras que, quando muito altas, são usadas como esconderijos para as atividades citadas.

Os serviços de limpeza nas taquareiras são de difícil execução pela quantidade de preservativos usados e resíduos de uso de drogas, o que gera constantes reclamações e solicitações dos usuários e permissionários no entorno destes locais.”