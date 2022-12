Retrospectiva Pensar a cidade: 8 temas que marcaram Porto Alegre em 2022

De janeiro a dezembro de 2022, a pauta urbana em Porto Alegre foi marcada por temas que projetam como deverá ser conduzido o planejamento da cidade nos próximos anos e até mesmo décadas. Embora a revisão do Plano Diretor tenha avançado pouco em relação ao previsto, medidas paralelas adotadas pelo governo Sebastião Melo (MDB) impactam nas regras para a construção civil e confirmam a prioridade dada pelo governo municipal ao setor. Além disso, o debate sobre conceder a gestão de áreas públicas para a iniciativa privada, inaugurado pelo Cais Mauá, ganhou repercussão principalmente com os parques da Redenção e Marinha e seguirá em 2023. Confira os temas que tiveram destaque na cobertura do Jornal do Comércio e como devem seguir na pauta no próximo ano.

Revisão do Plano Diretor

Prefeitura de Porto Alegre retomou atividades presenciais da revisão do Plano Diretor em 2022. Foto: LUIZA PRADO/JC

O ano de 2022 marcou a retomada das atividades presenciais da revisão do Plano Diretor, iniciadas três anos antes, por meio de cooperação firmada entre o poder público e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), e suspensas no período mais crítico da pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021. Mas a retomada não aconteceu sem percalços.

Em abril, Melo desistiu de contar com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) no processo, alegando demora do Conselho Universitário para liberar a equipe que participaria da revisão. O colegiado informou que dependia da apresentação de documentos por parte da prefeitura, o que aconteceu no início deste ano, e que o trâmite seguiu o que é de praxe na instituição de ensino. Mas Melo não voltou atrás.

parceiros da iniciativa privada Ernst & Young projeto de lei da revisão , além de outras etapas. Também foram contratadas a empresa Communitá Comunicação Socioambiental, de São Paulo, e a Terrena Tech, do Rio de Janeiro, especializada em tecnologia da informação. O governo então optou por seguir com. Em setembro anunciou que ficará com a empresa(e várias outras consultorias subcontratadas por ela) a elaboração de diagnósticos e a redação da minuta do, além de outras etapas. Também foram contratadas a empresa Communitá Comunicação Socioambiental, de São Paulo, e a Terrena Tech, do Rio de Janeiro, especializada em tecnologia da informação.