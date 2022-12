Ameaçada de despejo, vila ao lado do Country Club 'permanece onde está', afirma prefeito de Porto Alegre

No entorno do Porto Alegre Country Club, uma comunidade ficou conhecida pelo nome dado a quem auxilia o jogador de golfe a carregar seus equipamentos: caddie, ou, na linguagem popular, “kédi”. Instalados no local há décadas – alguns relatos dizem que há mais de um século –, moradores da Vila Kédi enfrentam nos anos recentes o temor do despejo. Em 2014, a prefeitura foi condenada pela Justiça, em ação movida pelo Ministério Público (MP) Estadual, a reassentar as cerca de 100 famílias para outro local. Mas, em reunião com a comunidade, o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), deu sua palavra que não quer retirá-los de onde estão.

“Eu não quero tirar vocês de lá”, declarou Melo. A fala foi recebida com surpresa e aplausos em reunião na noite de quinta-feira, dia 15 de dezembro, em uma escola municipal próxima da vila. O prefeito discursou após ouvir quase uma hora críticas, por parte da comunidade, sobre o tratamento recebido do poder público e dos empreendedores no entorno. O encontro da semana passada marcou a aproximação entre a atual gestão municipal e os moradores.

Na primeira parte da reunião, em resposta à condenação judicial, o Departamento Municipal de Habitação (Demhab) apresentou duas possibilidades para a retirada das pessoas do local: para um novo assentamento próximo da região do Porto Seco ou pelo pagamento de bônus moradia no valor de R$ 94 mil. Tanto a saída era dada como certa que o valor do bônus chegou a aparecer como uma das contrapartidas solicitadas pelo município a um empreendimento que está sendo construído nas imediações.

Mas ambas medidas foram recebidas com protesto. Todas as dez manifestações do público na reunião foram contrárias às propostas. “O município foi condenado, mas os condenados somos nós”, disse um morador. “A nossa cultura e a nossa história não estão à venda”, declarou outro. William Rosa, de 36 anos, que nasceu e sempre morou na Vila Kédi, disse à coluna que a expectativa do encontro era outra: “aquela reunião seria para conversar sobre melhorias" – ele aponta que a comunidade precisa de iluminação pública, tratamento de esgoto e calçamento. "No fim, chegaram com uma proposta inviável”, completou Rosa.

Titular da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado lembrou que “não foi a prefeitura de Porto Alegre que decidiu, em nenhum momento, tirar as famílias; foi o Ministério Público que entrou com uma ação e o município está condenado a isso”. Por isso é que a fala de Melo surpreendeu, inclusive os pares do governo.

Para cumprir com a promessa de permanência da comunidade, a prefeitura depende de uma nova decisão judicial, já que o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. O caminho para isso se daria por meio de uma ação rescisória da ação inicial. Antes de qualquer movimento na Justiça, no entanto, o governo municipal tratará do assunto em encontros mediados pelo MP.

Promotor de justiça presente na reunião, Ricardo Schinestsck Rodrigues disse que o objetivo naquela noite era iniciar o diálogo e cumprir com a obrigação de apresentar a proposta para a saída das famílias. Mas, considerando a vontade de permanência expressa pela comunidade e assegurada pelo prefeito Sebastião Melo, será “construída uma saída dialogada”, afirmou Rodrigues. Ainda não há data definida para uma nova reunião.

Comunidade reivindica reconhecimento como quilombo