Campanha incentiva obras com profissionais

Com o objetivo de atingir os 85% da população brasileira que admite já ter realizado uma obra ou reforma sem contar com acompanhamento técnico, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS) lança a campanha "Em todo projeto e obra cabe um arquiteto/uma arquiteta". O mote é o "convencimento", pelo exemplo, da importância de ter apoio profissional.

Situações mais comuns envolvem construções e reformas de pequeno porte, sejam de casas ou de salas comerciais. "Em geral, são públicos que acreditam, de maneira equivocada, que (contratar um) arquiteto é para aquele estrato mais rico. Queremos romper com essa ideia", sustenta Tiago Holzmann da Silva, presidente do Conselho no Estado. Estimativa aponta que o trabalho do arquiteto custa em torno de 10% do valor total da obra. Os dados são de pesquisa do CAU/BR realizada em 2015.

O material que ganhará as ruas no início de 2023 trará cases para sustentar o discurso de que, "mesmo com pouco recurso, contratar um arquiteto é um ganho, pois se constrói com economia e segurança", pondera Silva. Embora não seja uma sequência do projeto "Nenhuma casa sem banheiro", um ponto em comum é apresentar ao público o trabalho do arquiteto que é muitas vezes desconhecido, voltado para pequenas intervenções com impacto positivo no ambiente.

Lançado no início de 2020 como parte do programa "Casa Saudável", o projeto para para instalar nas residências uma "unidade sanitária completa" (abastecimento de água encanada no banheiro e, quando não existe, também para a cozinha, além do escoamento) conquistou a adesão do governo estadual e de prefeituras e tem no horizonte, considerando as parcerias já firmadas, o atendimento de mais de uma mil residências.

No primeiro semestre de 2023, 359 famílias serão contempladas em Canoas. Na região metropolitana de Porto Alegre, 30 municípios aderiram ao projeto, incluindo a Capital. Em parceria com o governo do Estado, prefeituras do interior também estão mobilizando a comunidade .

A iniciativa formata um esforço conjunto que, partindo do Conselho, envolve o setor público, prestadores de serviço, empresas e arquitetos, e está ancorada na assistência técnica para habitação de interesse social - a "Athis", prevista nacionalmente na Lei Nº 11.888/2008, que coloca o poder público como responsável por prestar atendimento à população com menor poder aquisitivo.

Para Silva, o sucesso da campanha é "romper a inércia e provar que dá para fazer". A expectativa do Conselho é manter a parceria no segundo mandato de Eduardo Leite (PSDB) e alcançar o governo federal.